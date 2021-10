दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में तैयार कर रही है देश का सबसे अत्याधुनिक सरकारी स्कूल जो आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगा।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में तैयार कर रही है देश का सबसे अत्याधुनिक सरकारी स्कूल जो आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगा। सिसोदिया ने मेहराम नगर में स्कूल के भवन का शिलान्यास करने के बाद कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड-क्लास बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए केजरीवाल सरकार एक ऐसा स्कूल बना रही है जो आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगा। पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल में स्पोट्र्स का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्कूल का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है जिससे स्कूल की छत का भी पूरी तरह से उपयोग किया जा सकेगा।

Laid the foundation of a New Govt School in Mehram Nagar.



This school will have state-of-the-art infrastructure consisting :

🔹 Outdoor Sports Facilities on Terrace - Basketball, vollyball, tennis court.

🔹 World-class swimming pool

🔹 Auditorium along with Open MP Theater. pic.twitter.com/vo7M8INVL8