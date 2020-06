दिल्ली में होम आइसोलेशन को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच बहस जारी है। इस मुद्दे पर आज एक बार फिस से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली में होम आइसोलेशन को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच बहस जारी है। इस मुद्दे पर आज एक बार फिस से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है। दिल्ली सरकार चाहती है कि होम आइसोलेशन की पुरानी नीति को राज्य में लागू किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से होम आइसोलेशन के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिससे केजरीवाल सरकार की परेशानी बढ़ी है। आशा की जा रही है कि इस मुद्दे का कोई हल इस बैठक में निकल सकेगा।

बता दें कि बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। उन्होंने अपील की थी कि उपराज्यपाल द्वारा होम आइसोलेशन को लेकर लागू किए गए इस नए नियम को जल्द से जल्द बदलें क्योंकि इसके कारण दिल्ली सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Delhi: State Disaster Management Authority (SDMA) to meet today evening, home isolation rules for Delhi on agenda. Delhi Govt has opposed the current format of home isolation rules, decision on it to be taken in the meeting.