नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें निजी अस्पतालों को 80 प्रतिशत आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने को कहा गया था। बढ़ते कोरोना मरीजों की को देखते हुए हाल ही में केजरीवाल सरकार ने आदेश दिया था कि दिल्ली के 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने होंगे। इस फैसले पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

सरकार के इस फैसले से निजी अस्पताल नाराज दिखे। एसोसिएश ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के महानिदेश डॉक्टर गिरधर ज्ञानी का कहना था कि कम ही रोगियों को आईसीयू की जरूरत होती है। उनका कहना था कि भले ही दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 4 हजार से के करीब केस मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से गंभीर रूप से बीमार एक या दो प्रतिशत लोग ही हैं। ऐसे में अस्पतालों के 80 प्रतिशत बेड्स कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने से परेशानी खड़ी होती है।

