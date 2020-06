दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट और अस्पतालों में बेड्स की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट और अस्पतालों में बेड्स की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो अस्पतालों के साथ सामंजस्य बैठाए। कोर्ट ने कहा है कि उन अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो बेडस् की संख्या की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।

कोर्ट ने कहा है कि सरकार और अस्पताल के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए दिल्ली सरकार कुछ अधिकारियों की तैनाती करे। जो केवल अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था और सही आंकड़ों पर नजर रखें। ऐसा करने से अस्पतालों और सरकार के बीच सामंजस्य भी होगा और जनता को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स की सही जानकारी न होने के चलते जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

