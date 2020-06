दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ केजरीवाल सरकार की एफआईआर की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ केजरीवाल सरकार की एफआईआर की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है। सर गंगाराम अस्पताल ने हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। सरकार ने अस्पताल पर कोरोना टेस्ट से जुड़ी गाइडलाइन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

दिल्ली सरकार की शिकायत पर पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ अधिकारी है।

Delhi High Court allows Sir Ganga Ram Hospital's application seeking a stay on the proceedings of the FIR against it for allegedly flouting the rules pertaining to COVID19 tests. Next date of hearing is August 11. pic.twitter.com/PWVPfMTiuQ