नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सोमवार से चौथा देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) शुरू होने जा रहा है। इस लॉकडाउन में मेट्रो (Metro) के संचालन को लेकर अभी असमंजस बनी हुई है। हालांकि मेट्रो संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) का कहना है कि अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है कि मेट्रो को संचालित किया जाए या नहीं।

If there will be congestion at some station, the entry of people will be stopped. Only main stations will be opened so that we can put our complete manpower there: Delhi Transport Minister Kailash Gahlot https://t.co/wuPeLR6Je4 pic.twitter.com/y0tV8OHGnR