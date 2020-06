दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा होम आइसोलेशन पर रोक लगाने का फैसला ICMR की गाइडलाइन्स के विरुद्ध है, इसलिए आज DDMA की बैठक में...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा होम आइसोलेशन पर रोक लगाने का फैसला ICMR की गाइडलाइन्स के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आज 12 बजे होने वाली है।

हम उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दिल्ली मे होम आइसोलेशन पर रोक लगाने के फैसले का इस बैठक में विरोध करेंगे। होम आइसोलेशन पर रोक लगाना आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। इससे दिल्ली में समस्या पैदा हो सकती है।

वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा का कहना है कि इस आदेश के बाद से दिल्ली के लोगों में डर बैठ गया है।उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से मेरी विधानसभा के लोग अब कोरोना की जांच कराने से डर रहे हैं, क्योंकि अगर वो संक्रमित हैं, लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिख रहा है और उनकी हालत सामान्य है तो भी उन्हें 5 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा।

