नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र और अपने अधीन आने वाले अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी है। यह नोटिस कोरोना के मरीजों की मौत के आंकड़ों में देरी के लिए जारी किए गए हैं। बता दें कि कुछ अस्पतालों से कोरोना के मरीजों की मौत के बारे में देरी करने से आंकड़ों में तालमेल बैठाने में दिक्कत आ रही है।



Memorandums have been issued to Baba Saheb Ambedkar hospital, Guru Teg Bahadur hospital, and Rajiv Gandhi Super Speciality hospital to explain the reasons for delay in reporting #COVID19 death cases: Delhi Government https://t.co/WPxElD3Vph