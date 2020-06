दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के लोगों को क्वारंटीन केंद्र जांच के लिए भेजने वाले आदेश से प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के लोगों को क्वारंटीन केंद्र जांच के लिए भेजने वाले आदेश से प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है। मैंने उनसे लोगों को क्वारंटीन केंद्र भेजने के उनके फैसले को बदलने की अपील की थी, लेकिन दो दिन हो गए हैं। अब तक मुझे इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं मिला है। उपराज्यपाल के नए नियम के बाद से प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है।

बता दें कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेशों ने केजरीवाल सरकार की समस्या बढ़ा दी है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनसे मंगलवार को अपील की थी कि होम आइसोलेशन को लेकर दिल्ली सरकार की जो पुरानी नीति थी उसी को लागू करने के आदेश दिए जाएं। इसके लिए सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी उन्होंने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी।

I had requested Lt Governor to change the rule under which every #COVID patient is required to visit a quarantine centre for assessment. It has been 2 days, I haven't received any reply. This new system has created pressure on administration: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/GrLYsLcOor