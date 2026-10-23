Asian Para Games : संदीप ने 400 मीटर दौड़ में T44 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

एशियन पैरा गेम्स 2026 में शुक्रवार को भारतीय पैरा-एथलीट संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर T64 स्पर्धा में नया T44 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसी स्पर्धा में उनके साथी अजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके साथ ही एशियन पैरा गेम्स में...

आइची-नागोया (जापान) : एशियन पैरा गेम्स 2026 में शुक्रवार को भारतीय पैरा-एथलीट संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर T64 स्पर्धा में नया T44 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसी स्पर्धा में उनके साथी अजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके साथ ही एशियन पैरा गेम्स में भारत के कुल पदकों की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई।

संदीप ने 52.28 सेकंड का समय लेकर यह खिताब जीता। उन्होंने सऊदी अरब के नूर अलसाना के नाम दर्ज पिछले T44 वर्ल्ड रिकॉर्ड को आधे सेकंड से भी ज्यादा के अंतर से पीछे छोड़ दिया। अजय कुमार 53.61 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे जिससे भारत के लिए पोडियम पर दो खिलाड़ी आ गए। इन दो पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 100 हो गई है जिसमें 25 गोल्ड, 32 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर बना हुआ है जबकि चीन 333 पदकों के साथ सबसे ऊपर है।

भारत एशियन पैरा गेम्स में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (111 पदक) के करीब पहुंच गया है, जो 2023 में हांगझोऊ (2022 संस्करण) में हासिल किया गया था। प्रतियोगिता में अभी डेढ़ दिन का समय बाकी है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भारतीय दल को 12 और पदकों की जरूरत है।

भारत के लिए यह दिन काफी सफल रहा। बैडमिंटन के पुरुषों के सिंगल्स SL3 फाइनल में नितेश कुमार ने अपने ही देश के प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि प्रमोद को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। नवीन शिवकुमार ने भी बैडमिंटन में एक और गोल्ड मेडल दिलाया; उन्होंने पुरुषों के सिंगल्स SL4 फाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 21-9, 21-17 से हराया। पैरा आर्चरी (तीरंदाजी) में, हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पुरुषों के रिकर्व डबल्स में चीन को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता।

इसके अलावा भारत ने कई सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए। महिला सिंगल्स SU5 बैडमिंटन फाइनल में थुलसिमथी मुरुगेसन को चीन की यांग किउक्सिया से 18-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स SH6 फाइनल में नित्या श्री सुमति सिवन को चीन की ली फेंगमेई से 12-21, 13-21 से हार मिली। पैरा आर्चरी में, पूजा जत्यान और भावना चौधरी की महिला रिकर्व डबल्स जोड़ी को चीन से हारने के बाद सिल्वर मेडल मिला। प्रमोद बिजारनिया ने पुरुषों की 1500 मीटर T46 स्पर्धा में 4:09.65 का समय निकालकर अपना सिल्वर मेडल बरकरार रखा, जबकि निमिषा सुरेश ने महिलाओं की लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में 5.37 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ सिल्वर मेडल जीता।

भारत ने पुरुषों की डबल्स क्लास MD4 पैरा टेबल टेनिस में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, जहां जेहान मदान और शुभम वाधवा को दक्षिण कोरिया के जिनचियोल पार्क और क्यूंगह्युन किम से हार मिली। इस बीच अवनि लेखरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा के फाइनल के लिए पहले स्थान पर रहीं, जबकि उनकी साथी मोना अग्रवाल क्वालिफिकेशन में छठे स्थान पर रहीं।

भारतीय दल लगातार अलग-अलग खेलों में मेडल जीत रहा है, और खेलों के समापन से पहले देश अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा।

