ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं। उन्हें 'राइट एबडक्टर स्ट्रेन' (दाहिनी जांघ की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव) हुआ है। BCCI ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। ईशान को यह चोट सीरीज के पहले T20I...

नई दिल्ली : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं। उन्हें 'राइट एबडक्टर स्ट्रेन' (दाहिनी जांघ की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव) हुआ है। BCCI ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। ईशान को यह चोट सीरीज के पहले T20I मैच के दौरान लगी थी, जिसे भारत ने क्राइस्टचर्च में चार विकेट से जीता था। BCCI ने कहा है कि मेडिकल टीम ईशान की स्थिति पर नजर रख रही है।

BCCI ने एक बयान में कहा, 'ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से बाहर हो गए हैं। उन्हें सीरीज के पहले T20I के दौरान 'राइट एबडक्टर स्ट्रेन' (जांघ की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव) हुआ था। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है।' सीरीज के पहले मैच में ईशान नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए थे, जबकि तिलक वर्मा नंबर 3 पर उतरे थे। बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव के बारे में बताते हुए कहा कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान को 'ग्रोइन इंजरी' (जांघ के ऊपरी हिस्से में चोट) थी। दूसरे T20I में ईशान के न खेलने से युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाने का मौका बन सकता है।

कोटक ने पत्रकारों से कहा, 'मैंने भी कई तरह की अटकलें सुनी हैं; लेकिन सच यह है कि ईशान को ग्रोइन में खिंचाव था, इसलिए बैटिंग ऑर्डर बदला गया था। अगर ईशान पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं (जिस पर मेडिकल टीम सलाह देगी) और नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह वैभव (सूर्यवंशी) निश्चित रूप से आ सकते हैं। वह सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं।'

पहले T20I में भारत ने 226 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और दो गेंदें शेष रहते चार विकेट से जीत हासिल की। ​​हालांकि ईशान किशन से पहले तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजने के फैसले ने सबको चौंका दिया था। वर्मा 11 गेंदों में केवल 6 रन बना सके जबकि ईशान भी संघर्ष करते दिखे; वह केवल तीन गेंदें खेल पाए और सिर्फ 1 रन बना सके। वर्मा को माइकल ब्रेसवेल ने आउट किया, जबकि किशन को मिशेल सेंटनर ने पवेलियन भेजा।

IPL और U19 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब सूर्यवंशी सीनियर लेवल पर आ गए हैं। ऐसे में भारतीय T20I टीम के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है कि टॉप ऑर्डर में विस्फोटक अभिषेक शर्मा के साथ किसे उतारा जाए युवा सूर्यवंशी को या अनुभवी संजू सैमसन को? हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई T20I सीरीज में भारत ने लगभग एक जैसी ही टीम उतारी थी, जिसमें टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान शामिल थे; इस पांच मैचों की T20I सीरीज में सूर्यवंशी को बेंच पर ही बैठना पड़ा।

15 वर्षीय सूर्यवंशी ने भारत के लिए आखिरी बार एशियन गेम्स में खेला था, जहां वे सेमीफाइनल (श्रीलंका के खिलाफ) और फाइनल (पाकिस्तान के खिलाफ) दोनों मैचों का हिस्सा थे।