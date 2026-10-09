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मानव-मानुष की जोड़ी डब्ल्यूटीटी चाइना स्मैश सेमीफाइनल में हारी

Edited By Updated: 09 Oct, 2026 05:14 PM

the manav manush duo lost in the wtt china smash semi finals

भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी शुक्रवार को यहां डब्ल्यूटीटी चाइना स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओह जुनसंग के हाथों सीधे गेम में हार गई।

बीजिंग : भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी शुक्रवार को यहां डब्ल्यूटीटी चाइना स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओह जुनसंग के हाथों सीधे गेम में हार गई। भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को केवल 20 मिनट में कोरियाई टीम से 8-11 6-11 3-11 से हार का सामना करना पड़ा। मानुष मिश्रित युगल के सेमीफाइनल से भी आगे बढ़ने में नाकाम रहे। उनकी और दीया चिताले की जोड़ी को बृहस्पतिवार को चीनी ताइपे की लिन युन-जू और चेंग आई-चिंग की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। 

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