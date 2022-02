सरकार ने एनईईटी-एमडीएस 2022 प्रवेश परीक्षा की तिथि चार से छह सप्ताह तक टालने और संबंधित इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई करने का फैसला किया है।

It has been decided by the Competent Authority that the date for conduct of NEET-MDS examination, 2022 may be postponed by 4-6 weeks and preferably around the same date as that for NEET-PG 2022: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/YzcpeBRqB2