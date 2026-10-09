अखिलेश यादव का नई पीढ़ी पर दांव: धनराज नथवानी बनेंगे संसद में उत्तर प्रदेश की प्रोफेशनल आवाज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों से पहले एक साहसिक और दूरदर्शी फैसला लिया है। उन्होंने अगली पीढ़ी के बिजनेस लीडर और संस्थान-निर्माता धनराज नथवानी को संसद में भेजने का निर्णय किया है।

नैशनल डैस्क : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों से पहले एक साहसिक और दूरदर्शी फैसला लिया है। उन्होंने अगली पीढ़ी के बिजनेस लीडर और संस्थान-निर्माता धनराज नथवानी को संसद में भेजने का निर्णय किया है। राजनीतिक हलकों में इस कदम को अखिलेश यादव का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। यह सिर्फ एक नामांकन नहीं, बल्कि बड़ा दांव है। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी अब नई पीढ़ी के प्रोफेशनल्स, बिजनेस लीडर्स और संस्थान बनाने वाले लोगों को आगे बढ़ाएगी। धनराज नथवानी को इस बदलाव की नई पीढ़ी की सबसे बड़ी आवाज के रूप में देखा जा रहा है।

अखिलेश यादव ने हमेशा उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर एक प्रगतिशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीक और प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों के निर्माण पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और बड़े स्तर पर लैपटॉप वितरण कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से कनेक्टिविटी, डिजिटल पहुंच, आधुनिक बुनियादी ढांचे और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। ये पहल उत्तर प्रदेश को आधुनिक विकास की दिशा में आगे ले जाने की उनकी सोच को दर्शाती हैं।

इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश की अगली पीढ़ी के लिए उनकी दृष्टि बेहतर शिक्षा और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे, औद्योगिक एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक निवेश, प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर, विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं तथा नीतिगत निर्माण में पेशेवरों और विषय-विशेषज्ञों की अधिक भागीदारी पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आगे ले जाने की उनकी व्यापक सोच एक ऐसे आधुनिक, समृद्ध और भविष्य के लिए तैयार प्रदेश के निर्माण की है, जहां विकास केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए ठोस और वास्तविक अवसरों में परिवर्तित हो। धनराज नथवानी लंबे समय से उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ऊर्जा, तकनीक और संस्थागत प्रबंधन से जुड़े रहे हैं। अब उनकी इस विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश के विकास और नीति-निर्माण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का मानना है कि आधुनिक राजनीति में सिर्फ राजनीतिक अनुभव काफी नहीं है। उसके साथ प्रोफेशनल ज्ञान और जमीनी अनुभव भी जरूरी है।

उत्तर प्रदेश से संसद में उनकी भूमिका किस प्रकार विकसित होती है, यह उनके संसदीय हस्तक्षेप, उठाए जाने वाले मुद्दों और राज्य से जुड़े विषयों पर उनकी प्राथमिकताओं से स्पष्ट होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, “अखिलेश यादव का यह बड़ा दांव साबित करेगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पारंपरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। वह प्रोफेशनल्स को नीति-निर्माण में शामिल करके उत्तर प्रदेश को नई दिशा देना चाहती है। धनराज नथवानी इसी सोच की नई पीढ़ी की सबसे बड़ी आवाज़ बनेंगे।” वे संसद में उत्तर प्रदेश के लिए काम करने वाली एक मजबूत प्रोफेशनल आवाज के रूप में उभरेंगे। रोजगार के नए अवसर, स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता, निवेश, तकनीक और उभरते उद्योग, ये वो क्षेत्र हैं जिन पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मेरे निर्वाचित होने पर, मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हृदयतल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतृत्व और माननीय विधायकों का अंतःकरण से आभार, जिन्होंने मुझ पर अटूट विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आदरणीय अखिलेश जी के प्रगतिशील विज़न को संसद के पटल पर आगे बढ़ाने के लिए मैं पूर्णतः समर्पित रहूँगा। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान, 12 अक्टूबर को पूर्वाह्न में मैं विधिवत अपना विजय प्रमाण पत्र प्राप्त करूँगा। आप सभी के असीम स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद! @yadavakhilesh @samajwadiparty — Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) October 9, 2026

खेल भी इसका अहम हिस्सा है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव युवा प्रतिभाओं को मौका देने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से जुड़ा है। इसे शिक्षा, कौशल और रोजगार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। धनराज नथवानी श्री कृष्ण के समर्पित अनुयायी हैं और द्वारकाधीश मंदिर प्रशासनिक समिति (द्वारका) के उपाध्यक्ष हैं। द्वारका वही प्राचीन शहर है जिसे भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाया था। कुल मिलाकर यह उम्मीदवारी तीन बातों को रेखांकित करती है। पहली, संसद में नई पीढ़ी की प्रोफेशनल आवाज़। दूसरी, उत्तर प्रदेश के लिए विकास-केंद्रित दृष्टिकोण और प्रबंधकीय अनुभव। तीसरी, अखिलेश यादव का यह संदेश कि समाजवादी पार्टी अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए जगह बना रही है।

धनराज नथवानी ने इसे अपने सार्वजनिक जीवन का नया चरण बताया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। यह फैसला विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए नई पीढ़ी पर बड़ा दांव लगाया है। अब धनराज नथवानी संसद में उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं – रोजगार, उद्यमिता, तकनीक और अवसर को मजबूती से रखने वाली नई पीढ़ी की सबसे बड़ी आवाज़ साबित होंगे।