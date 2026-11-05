दीपावली से पहले योगी सरकार का कर्मचारियों बड़ा तोहफा, 30 दिन का बोनस देने का फैसला; जानें किसे मिलेगा लाभ

Edited By Pardeep, Updated: 05 Nov, 2026 10:40 PM

दीपावली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है।

लखनऊ: दीपावली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस का आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने यह आदेश जारी किया, जिससे प्रदेश के लगभग 14.50 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

किन्हें मिलेगा बोनस का लाभ?

जारी शासनादेश के अनुसार, यह बोनस अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।

वेतनमान पात्रता: ₹47,600 से ₹1,51,100 तक के वेतनमान वाले कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।

₹47,600 से ₹1,51,100 तक के वेतनमान वाले कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। ग्रेड पे पात्रता: पुराने वेतनमान के तहत ₹4,800 ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मचारी भी इस बोनस के हकदार होंगे।

बोनस का गणित: अधिकतम ₹6,908 तय

बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन ₹7,000 माना गया है, जिसके आधार पर 30 दिन का अधिकतम बोनस ₹6,908 निर्धारित किया गया है।

भुगतान की शर्तें:

बोनस की 25 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगी। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उनके बोनस की 75 प्रतिशत राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा की जाएगी।

दैनिक वेतनभोगियों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत

सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी बोनस का प्रावधान किया है। लगातार 3 साल से कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 6 दिन के सप्ताह में हर साल कम से कम 240 दिन या 5 दिन के सप्ताह में 206 दिन काम किया है, उन्हें अधिकतम ₹1,184 का बोनस मिलेगा।साथ ही जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी 100 प्रतिशत राशि नकद प्रदान की जाएगी।