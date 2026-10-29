औद्योगिक उद्यमिता से चेतन साहित्य तक: अनूप शंकर मदान की प्रेरणादायक यात्रा

अनूप शंकर मदान की व्यावसायिक और साहित्यिक यात्रा दो अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ती है। एक ओर वे औद्योगिक उद्यमिता और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं, वहीं दूसरी ओर उनका लेखन चेतना, आत्म-अन्वेषण, भारतीय ज्ञान परंपरा और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों...

नई दिल्लीः अनूप शंकर मदान की व्यावसायिक और साहित्यिक यात्रा दो अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ती है। एक ओर वे औद्योगिक उद्यमिता और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं, वहीं दूसरी ओर उनका लेखन चेतना, आत्म-अन्वेषण, भारतीय ज्ञान परंपरा और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। यांत्रिक अभियांत्रिकी की पृष्ठभूमि और तीसरी पीढ़ी के उद्यमी के रूप में पहचान रखने वाले मदान, सिम्प्लिसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कलियुग गुरुकुल फॉर कॉन्शस लर्निंग के संस्थापक हैं।

समय के साथ उनका कार्यक्षेत्र पारंपरिक व्यवसाय से आगे बढ़कर साहित्य, सचेत जीवनशैली और मानवीय विकास जैसे विषयों तक विस्तृत हुआ है। उनकी यात्रा इस बात को सामने लाती है कि व्यावसायिक अनुभव और व्यक्तिगत चिंतन किस प्रकार एक साथ विकसित हो सकते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमिता और व्यावसायिक अनुभव

अनूप शंकर मदान की उद्यमशीलता की नींव पारिवारिक व्यावसायिक विरासत में रही है। सिम्प्लिसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वे सामग्री प्रबंधन, मशीनरी, विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादकता से संबंधित समाधानों के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। कंपनी का कार्य औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने वाले समाधानों से जुड़ा है। इसमें सामग्री एवं राख प्रबंधन, तकनीक-आधारित सामग्री प्रवाह तथा संपूर्ण परियोजना प्रणालियों जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

वनइंडिया में प्रकाशित लेख के अनुसार, सिम्प्लिसिटी प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री आउटलुक में वर्ष 2020, 2025 और 2026 में स्थान मिला। यह उल्लेख कंपनी की औद्योगिक गतिविधियों और उसके कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालता है। औद्योगिक व्यवसाय में काम करने के दौरान प्राप्त अनुभव ने मदान की पेशेवर यात्रा को आकार दिया। हालांकि, समय के साथ उनकी रुचि केवल व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लेखन और जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर भी बढ़ी।

लेखन के माध्यम से चेतना और आत्म-अन्वेषण की पड़ताल

अनूप शंकर मदान के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका साहित्यिक कार्य है। वे कलियुग – अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्वेल्व बुक सीरीज़ के लेखक हैं। इस पुस्तक श्रृंखला में चेतना, भारतीय ज्ञान परंपरा, आत्म-खोज और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों की पड़ताल की गई है। उनकी एक अन्य कृति बीसीडी – बर्थ, चॉइस, डेथ: द स्टोरी ऑफ लाइफ बिटवीन टू सर्टेन्टीज़ को अनंता प्रेस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का उल्लेख प्रकाशित लेख में मिलता है।

इसी तरह उनकी पुस्तक कलियुग – द ऑपर्च्युनिटी टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ज्ञान को द लिटरेचर टाइम्स द्वारा लिगेसी ऑफ लिटरेचर अवॉर्ड – सीज़न 3 से सम्मानित किए जाने की जानकारी दी गई है। मदान का साहित्यिक दृष्टिकोण जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों के आधार पर देखने के बजाय व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों, विचारों और आत्म-जागरूकता के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। उनके लेखन में व्यवसाय और जीवन-दर्शन के बीच एक अलग तरह का संबंध दिखाई देता है।

कलियुग गुरुकुल: सचेत जीवन और मानवीय विकास की पहल

आत्म-जागरूकता और सचेत जीवनशैली से जुड़े अपने विचारों को एक व्यवस्थित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से अनूप शंकर मदान ने कलियुग गुरुकुल फॉर कॉन्शस लर्निंग की स्थापना की। यह पहल सचेत जीवन, भारतीय ज्ञान परंपरा, आत्म-जागरूकता और मानवीय विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। इसका व्यापक विचार जीवन को अधिक सजगता से समझने और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने से जुड़ा है।

मदान की यात्रा में यह पहल एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। जहाँ उनका औद्योगिक कार्य व्यावहारिक समस्याओं, तकनीकी समाधानों और उत्पादकता से संबंधित है, वहीं कलियुग गुरुकुल का केंद्र व्यक्ति की चेतना, सोच और जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। दोनों क्षेत्रों के बीच यह अंतर उनकी बहुआयामी पेशेवर पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास में निरंतर रुचि

व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के प्रति अनूप शंकर मदान की रुचि उनके हालिया सम्मानों से पहले से रही है। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में उन्होंने अमेरिका के टेक्सास राज्य के वाको शहर में स्थित लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल के इफेक्टिव पर्सनल प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ कार्यक्रम पूरे किए। उन्होंने कॉन्शस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और अनावरण 2018 में भी भाग लिया, जिनका संबंध उद्देश्यपूर्ण कार्य, सचेत जीवन और आत्म-जागरूकता से था।

वर्ष 2020 में उन्होंने रेकी के प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और मास्टर प्रमाणन प्राप्त किए। ये अनुभव उनके जीवन में व्यक्तिगत विकास और चेतना से जुड़े विषयों की निरंतर उपस्थिति को दर्शाते हैं। समय के साथ यही रुचि उनके साहित्यिक कार्यों और कलियुग गुरुकुल की स्थापना में भी दिखाई देती है।

वर्ष 2026 में विभिन्न सम्मानों का उल्लेख

वर्ष 2026 में अनूप शंकर मदान और उनके कार्यों से जुड़े कई पुरस्कारों और सम्मानों का उल्लेख किया गया है। इंटरनेशनल ग्लोरी अवॉर्ड्स 2026 में उन्हें कलियुग की बारह पुस्तकों की श्रृंखला के लिए इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल ऑथर अवॉर्ड मिलने की जानकारी दी गई है। इसी आयोजन में सिम्प्लिसिटी प्रोजेक्ट्स को लीडिंग मटेरियल हैंडलिंग कंपनी ऑफ द ईयर के सम्मान से जोड़े जाने का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, मदान को नेशनल ह्यूमैनिटेरियन समिट एंड अवॉर्ड्स 2026 में भी सम्मानित किए जाने की जानकारी प्रकाशित लेख में दी गई है।

उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के संदर्भ में ग्लोबल ब्रांड अवॉर्ड्स 2026 – सीज़न 2 में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड फॉर बेस्ट ऑथर एंड बुक सीरीज़ का उल्लेख मिलता है। उन्हें स्टेज फेम इंटरनेशनल ऑथर अवॉर्ड्स 2026, नई दिल्ली, और द बुक चैनल ऑथर लिटरेरी अवॉर्ड्स – गोवा 2026 से भी जोड़ा गया है।

अन्य उल्लिखित सम्मानों में अटल बिहारी वाजपेयी सेवा रत्न सम्मान 2026, ग्लोबल यूथ आइकन अवॉर्ड 2026, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीडरशिप अवॉर्ड, प्राइड ऑफ नेशन अवॉर्ड 2026 और भारत सेवा पुरस्कार – एक्सक्लूसिव नेशनल अवॉर्ड 2026 शामिल हैं। इन पुरस्कारों के नाम और संबंधित आयोजनों की जानकारी संबंधित आयोजकों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जानी चाहिए।

लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंतरराष्ट्रीय सम्मान

लंदन स्थित ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड पॉलिसी एंड बिजनेस फोरम 2026 में अनूप शंकर मदान को मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनकी पुस्तक को भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रदर्शित किए जाने की जानकारी दी गई। यह अवसर उनकी साहित्यिक यात्रा और चेतना-आधारित शिक्षा से जुड़े प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने से संबंधित रहा।

व्यवसाय, साहित्य और चेतन जीवन का संगम

अनूप शंकर मदान की पेशेवर यात्रा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। औद्योगिक व्यवसाय का संचालन करते हुए उन्होंने लेखन और चेतना से जुड़े विषयों पर भी काम जारी रखा। उनके व्यावसायिक अनुभव में लोगों के साथ काम करना, व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान खोजना और औद्योगिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना शामिल है। इसके समानांतर, उनके साहित्यिक कार्य जीवन, आत्म-खोज और मानवीय अनुभवों से जुड़े प्रश्नों की पड़ताल करते हैं।

वनइंडिया के लेख के अनुसार, फोर्ब्स इंडिया ने भी उन्हें तीसरी पीढ़ी के उद्यमी, लेखक और चेतना के अन्वेषक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, इंडियाज़ हॉल ऑफ फेम मैगज़ीन के संस्करण 106 में उनके औद्योगिक उद्यम, लेखन और सचेत सीखने से जुड़े कार्यों के संयोजन को स्थान दिए जाने का उल्लेख है।

सिम्प्लिसिटी प्रोजेक्ट्स, कलियुग पुस्तक श्रृंखला और कलियुग गुरुकुल के माध्यम से मदान की यात्रा व्यवसाय और व्यक्तिगत चिंतन के दो अलग-अलग आयामों को एक साथ सामने लाती है। उनकी कहानी का मुख्य पहलू यही है कि व्यावसायिक अनुभव और आत्म-अन्वेषण को अलग-अलग रास्तों के बजाय जीवन के दो समानांतर क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है। औद्योगिक उद्यमिता से साहित्य तक का उनका सफर इसी व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।