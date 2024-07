बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही Career में तरक्की, आजमाकर देखें ये उपाय

Edited By Prachi Sharma,Updated: 20 Jul, 2024 10:08 AM

हर व्यक्ति करियर में आगे बढ़ना चाहता है। सुबह से लेकर रात तक धन कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। आज इस आर्टिकल में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह से जिस वजह से अचानक नौकरी या कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ता है। यूं तो हर प्लेनेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब होता लेकिन शनि आपके करियर के बॉस हैं। शनि कर्म के, दसवें और ग्यारहवें के मालिक होते हैं।

दसवां घर शनि का ऑफिस होता है। ग्यारहवें भाव हमारे कर्म के फल को दर्शाता है। अगर शनि खराब हुए तो करियर में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि खराब हुए तो करियर सेट ही नहीं होगा अगर हो भी गया तो धन में कमी का सामना करना पड़ेगा। शनि अगर किसी दुश्मन प्लेनेट के साथ बैठ जाएं तो भी खराब हो जाते हैं।

शनि खराब को कैसे पहचाने

काम और कारोबार में परेशानी का सामना करना शनि खराब की निशानी है।

अगर शनि के साथ कोई और ग्रह आ जाए तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Because of this Shani becomes bad इस वजह से शनि हो जाते हैं खराब

काम को कल पर टालना शनि को खराब करता है। शनि देव मेहनत करने से ही खुश होते हैं।

एक साथ कई काम करना भी शनि को खराब करने का काम करता है।

कम्फर्ट जोन में रहना भी शनि को खराब करता है।

नॉन-वेज और शराब का इस्तेमाल शनि को खराब करता है।

घर के वास्तु से छेड़छाड़ शनि को खराब कर देता है। घर की पश्चिम दिशा को खराब रखना बहुत ही जल्दी शनि को खराब कर देता है। इस जगह पर हरे का इस्तेमाल न करें।