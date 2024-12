Bhanu Saptami Date 2024: आप भी हैं साल 2024 की आखिरी भानु सप्तमी को लेकर Confuse? जानें कब है 21 या 22 दिसंबर

Bhanu Saptami Date 2024: भानु सप्तमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जो सूर्य देव की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित है। यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए विशेष माना जाता है। सूर्य की उपासना से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में...

Bhanu Saptami Date 2024: भानु सप्तमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जो सूर्य देव की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित है। यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए विशेष माना जाता है। सूर्य की उपासना से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। इस दिन व्रत रखने और सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और भूतकाल की कृतियों से मुक्ति मिलती है।

When is the last Bhanu Saptami of the year 2024 कब है साल की आखिरी भानु सप्तमी 2024: साल 2024 की आखिरी भानु सप्तमी 21 या 22 दिसंबर में से कब मनाई जाएगी, इसको लेकर आपके मन में भी संशय चल रहा है तो आपको बताते हैं। वैदिक पंचांग की मानें तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का आरंभ 21 दिसंबर 2024 की दोपहर 12: 21 से होगा और समापन 22 दिसंबर 2024 की दोपहर 2:31 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2024 की आखिरी भानु सप्तमी 22 दिसंबर 2024 रविवार के दिन मनाई जाएगी।



Importance of Bhanu Saptami भानु सप्तमी का महत्व:

सूर्य देव की पूजा: भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव को समर्पित पूजा की जाती है। सूर्य को हिंदू धर्म में जीवनदाता, स्वास्थ्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और बल मिलता है।



स्वास्थ्य और समृद्धि: सूर्य देव की पूजा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और व्यक्ति को समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। सूर्य को आरोग्य का देवता भी माना जाता है इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से बीमारियों का नाश और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।



आध्यात्मिक उन्नति: सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है और उसे जीवन की कठिन समस्याओं से निपटने के लिए साहस और ऊर्जा मिलती है। सूर्य की पूजा से आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।