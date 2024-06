Ganga Dussehra: गंगा दशहरा पर बन रहे ये तीन शुभ योग, इन उपायों को करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मिलेगी मुक्ति

Edited By Prachi Sharma,Updated: 13 Jun, 2024 06:32 AM

हिंदू पंचांग के अनुसार 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन मां गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गंगा दशहरा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganga Dussehra: हिंदू पंचांग के अनुसार 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन मां गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गंगा दशहरा उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसी के साथ आपको बता दें कि गंगा दशहरा के दिन बहुत से शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। जिस वजह से इस दिन की खासियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं वो शुभ योग और उपाय।



These auspicious yogas are being formed on the day of Ganga Dussehra गंगा दशहरा के दिन बन रहे ये शुभ योग

पंचांग और ज्योतिष गणना के मुताबिक इस दिन अमृत सिद्धि योग, वरियान योग और रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से आपको मनचाहा लाभ देखने को मिलेगा।





Donate sesame seeds on the day of Ganga Dussehra गंगा दशहरा के दिन करें तिल का दान



वैसे तो दान-पुण्य करने के लिए हर दिन शुभ होता है लेकिन अगर खास दिन इस शुभ कार्य को कर लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देखने को मिलते हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में तिल का संबंध शनि ग्रह से होता है। यदि आप इस दिन ऐसा करते हैं तो आपको शनि से जुड़े अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं।



Offer water to Sury dev सूर्यदेव को चढ़ाएं जल

जीवन में मान-सम्मान में अगर बढ़ोतरी चाहते हैं तो इस दिन सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चल रही परेशानियों का भी अंत होता है और साथ में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।





Do Pind Daan on this day इस दिन करें पिंड दान

जीवन में अगर पितृ दोष हो तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इससे मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन चावल का आटा, घी, काला तिल, जल, फूल, दूध से पितरों का पिंड दान करें। ऐसा करने से कुंडली में से पितृ दोष तो दूर होगा ही साथ ही पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।



घर का वास्तु दोष सही करने के लिए भी ये दिन बहुत खास होता है। अगर आपको भी गृह दोष का सामना करना पड़ रहा है तो करें ये उपाय-



आर्थिक समस्या के साथ-साथ घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए एक पात्र में गंगाजल डालकर पूर्व दिशा में रख दें। इस उपाय को करने के बाद आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा।



घर का वास्तु दोष ठीक करने के लिए इस दिन पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें।