Best Vastu tips: हर आदमी सिर के ऊपर एक छत की कामना करता है। प्रयास करके अपनी गाढ़ी कमाई का धन लगाकर किसी तरह अपने सपनों का मकान बनाता है। जब वह उस घर में रहने लगता है तो उसे लगता है कि उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है तो वह चिंतित रहने लगता है। ऐसा वास्तुदोष के कारण होता है। मकान को तोड़कर वास्तुदोष को दूर करना सबके लिए संभव नहीं होता लेकिन मकान को बिना तोड़े फेंगशुई द्वारा वास्तुदोष दूर किया जा सकता है। फेंगशुई वास्तुदोष दूर करने की चीनी पद्धति है जिसका प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, आपका कारोबार ठीक रहे, पति-पत्नी में मधुर संबंध बने रहें आप चुस्त रहें तो फेंगशुई के निम्न उपाय अपनाएं:-

Stories You May Like