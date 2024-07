Sawan Somvar: सावन के 5 सोमवार राशि अनुसार करें ये उपाय, चुटकियों में दूर होगी आर्थिक तंगी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 22 Jul, 2024 06:57 AM

Sawan Somvar: आज से सावन महीने की शुरुआत ही रही है। इस बार भगवान शिव की कृपा से जुड़े रहने के लिए एक सोमवार अधिक आएगा। यूं तो हर महीना भगवान शिव से जुड़ने के लिए शुभ होता है लेकिन सावन के महीने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। सावन के महीने में सूर्य देव कर्क राशि में होते हैं, कर्क राशि हेल्पफ़ुलनेस की राशि है। ये समय महादेव की कृपा पाने के लिए बहुत खास होता है। ग्रहों की वजह से सावन का महीना परम ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए बहुत शुभ है।

सावन के महीने में यदि आप चांदी के लौटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो कीर्ति बढ़ती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पूरे महीने में किसी एक दिन भगवान शिव को चांदी अर्पित कर दें। नेम और फेम पाने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है।

यदि आप पीतल के लौटे में जल चढ़ाते हैं तो आपको जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त होता है। अगर आप सोने का कुछ दान करते हैं तो इससे अच्छा कोई और उपाय हो ही नहीं सकता है।

मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर कपूर चढ़ाएं।

सावन के महीने में निरंतर गाय को गुड़ खिलाने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाएंगी।

Follow these remedies according to your moon sign चंद्र राशि के अनुसार करें ये उपाय

मेष राशि: 21 बेलपत्र के पत्ते लें और चन्दन से उन पर ॐ नमः शिवाय लिख दें। पांच सोमवार इस उपाय को उपाय करें। इस उपाय को करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।

वृष राशि: रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए स्टील या चांदी के लोटे में शिवलिंग पर दूध और काले तिल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

मिथुन राशि: खर्चे कण्ट्रोल करने के लिए गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसे अर्पित करें समय ॐ हौं जूं सः का जाप करें।

कर्क राशि: शनि की ढैय्या से मुक्ति पाने के लिए पंचामृत से शिवलिंग पर अर्पित करें।

सिंह राशि: भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लाल रंग का वस्त्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे।

कन्या राशि: सूर्य को सही करने के लिए आपको अनार के जूस के साथ शिवलिंग का अभिषेक करना है और साथ में भगवान को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको बहुत सारी दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी।

तुला राशि: जीवन की अनचाही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए नारियल की मिठाई और सफ़ेद रंग के वस्त्र शिव जी को अर्पित करें।

वृश्चिक राशि: सारे सोमवार भगवान शिव को चन्दन का तिलक लगाएं और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपको धन से जुड़ी हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी।

धनु राशि: कच्चे दूध में थोड़े से चावल डालिये और उसमें थोड़ा सा शहद डालें और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसी के साथ भांग, धतूरा भी भगवान शिव को अर्पित करें।

मकर राशि: नेगेटिव लोगों और बातों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग का शहद और पानी के साथ अभिषेक करें। इसे अर्पित करें समय ॐ हौं जूं सः का जाप करें।

कुम्भ राशि: कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दही के बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से सिंगल जातकों की शादी होने की सम्भावना बन रही है।

मीन राशि: आम के पप्ल से शिवलिंग को मले फिर कच्चे दूध के साथ शिवलिंग को स्नान कराइए। इस उपाय को हर सोमवार करें। ये उपाय किसी वरदान से कम नहीं है।