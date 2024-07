Sawan Somwar: आज सावन के पहले सोमवार के संयोग पर करें ये काम, हर इच्छा होगी पूरी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Jul, 2024 06:21 AM

Sawan Somwar 2024: शिव जी के प्रिय महीने सावन की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। यह माह शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी पूजा के लिए बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इस माह का भोलेनाथ के भक्तों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के दौरान भक्त शिव जी को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसा संयोग सालों बाद बन रहा है, जब सावन महीने के पहले ही दिन सोमवार के व्रत रखकर महादेव की पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा।



Sawan will start from Monday in the year 2024 साल 2024 में सोमवार से होगी सावन की शुरुआत

इस बार सावन माह की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। जो 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा। ऐसा संयोग सालों बाद बन रहा है, जब सावन माह की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। सावन माह में बन रहे शुभ संयोग में कुछ कार्य करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।



सावन माह के पहले दिन सोमवार को शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें और दूध का दान करें। साथ ही इस दिन दूध के साथ चावल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।

सावन महीने के पहले सोमवार के दिन अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों और गरीबों को सफेद वस्त्रों, सफेद खाद्य पदार्थों आदि का दान करें। ऐसा करने से धन-धान्य की कमी खत्म होती है। साथ ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।

गौशाला में जाकर गाय या बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही हर कष्ट से छुटकारा मिलता है।