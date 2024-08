Sawan 3rd Somwar: आज है सावन का तीसरा सोमवार, शुभ मुहूर्त में करें पूजा और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Aug, 2024 04:04 AM

Sawan 3rd Somvar 2024: वर्तमान समय में चातुर्मास का पहला महीना सावन चल रहा है। संसार का संचालन भोले बाबा कर रहे हैं। वैसे तो पूरा महीना शिव मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिलती हैं लेकिन सोमवार के दिन तो मंदिरों की शोभा निराली होती है। शिव भक्तों में शिवलिंग के दर्शनों का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। वर्ष 2024 में सावन महीने में पांच सोमवार का शुभ संयोग बना है। आज सावन का तीसरा सोमवार है।



Sawan Third Somwar Shubh Muhurat तीसरे सावन सोमवार का शुभ मुहूर्त: आज 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है।

सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 4 अगस्त 2024 को शाम 4 बजकर 42 मिनट पर शुरू हो चुकी है, इसका समापन 5 अगस्त की शाम 6 बजकर 3 मिनट पर होगा।



Puja Muhurat of Third Sawan Monday तीसरे सावन सोमवार का पूजा मुहूर्त- सुबह 9 बजकर 4 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 9 मिनट तक रहेगा।



Third Sawan Somwar Upay तीसरे सावन सोमवार पर करें ये उपाय



दिन-रात परिश्रम करने के बाद भी व्यापार में तरक्की और धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो शिवलिंग पर केसर अर्पित करें।



शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है।



सावन माह में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने से महापातकों का नाश होता है और मानसिक शांति की अनुभुति होने लगती है। परलोक में सद्गति एवं मोक्ष मिलता है।



सारा दिन मन ही मन शिव षडक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है।



सुबह के समय पंचामृत (दूध, गंगाजल, शहद, दही और घी) से भगवान शिव का अभिषेक करें। शाम को गाय के शुद्ध देसी घी का दीपदान करें। धूप-दीप जलाकर प्रेमपूर्वक शिव और मां पार्वती की आरती करें।