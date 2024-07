Shri Jagannath Mandir: 46 वर्षों बाद आज इस मुहूर्त में खुलेगा श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, बुलाए जाएंगे सांप पकड़ने वाले व्यक्ति

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Jul, 2024 08:48 AM

Shri Jagannath Mandir: ओड़िशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खोल दिया जाएगा। आखिरी बार ये भंडार 46 वर्षों पहले यानि कि 1978 में खोला गया है। भण्डार को खोलने के लिए खास तौर पर एक कमेटी बैठाई गई। जिसमें ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बताते हैं कि रविवार से भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

Reserve Bank officials will also be present रिजर्व बैंक वाले भी रहेंगे मौजूद

पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए भंडार खोलते समय रिज़र्व बैंक वाले भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि जब पिछली बार इस भंडार को खोला गया था तो धन व आभूषणों की गणना में कम से कम 72 दिन का समय लगा था। बदलते तकनीक और सुविधाओं को देखते हुए इस बार कम समय में काम पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ-साथ भक्तों को भगवान के दर्शन करने के लिए किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़गा।

Snake helpline and medical team will be deployed स्नेक हेल्पलाइन और मेडिकल टीम होगी तैनात

ऐसा मानना है कि रत्न भंडार से सांपो की आवाज सुनाई पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार ये सांप भगवान के रत्न भंडार की रक्षा करते हैं। बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए कमेटी ने पहले से ही सांप पकड़ने वाले व्यक्तियों को बुला लिया है। इसके अलावा यदि किसी को चोट अथवा कोई दिक्कत आ जाती है तो मेडिकल टीम की सुविधा भी यहां पहले से ही है।

Treasure trove of Jagannath Temple जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार

रिपोर्ट्स के अनुसार 1905, 1926 और 1978 में पिछली बार जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया था। इस दौरान जितना भी सामान निकला था, उसकी लिस्ट बना ली गई थी। 1985 जब ये भंडार खोला गया था उसकी जानकारी बहुत कम है लेकिन 1978 में जब इसे खोला गया तो सूची के अनुसार उसमें करीब 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सामान था लेकिन उनका आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। आखिरी बार 1978 में जब इसे खोला गया तो इसमें से कितना सोना-चांदी निकला इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

There are three chambers in the Ratna Bhandar रत्न भंडार हैं तीन कक्ष

रत्न भंडार में तीन कक्ष हैं। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है और इनका इस्तेमाल विशेष तौर पर त्योहारों पर किया जाता है। अंदर वाले कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। आज तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है। रोजाना होने वाले कार्यों के लिए मुख्य तौर पर वर्तमान कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम मौजूद चांदी का यूज़ किया जाता है।

The store will be opened today at this auspicious time आज इस मुहूर्त में खोला जाएगा भंडार

जगन्नाथ पुरी के रत्न भंडार को खोलने के लिए आज 14 जुलाई रविवार को दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच रत्न भंडार खोला जाएगा। यदि चाबी से इस भंडार का ताला नहीं खुला तो ताले तो तोड़कर इसे खोला जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाई गई है।