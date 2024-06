Somwar Ke Upay: शिव जी दूर करेंगे सारे कष्ट, बस सोमवार के दिन कर लें यह खास काम

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Jun, 2024 06:52 AM

Somwar Ke Upay: धर्म शास्त्रों के अनुसार, शिव जी को खुश करना बहुत सरल है इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जी की कृपा पाने के लिए सोमवार के दिन उनकी पूजा के साथ कुछ उपाय करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही सेहत से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं, सोमवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में-

Do this remedy on Monday सोमवार के दिन करें यह उपाय

To solve the problem in married life दांपत्य जीवन में आ रही समस्या को दूर करने के लिए

सोमवार के दिन रुद्राक्ष का दान करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस उपाय को करने से दांपत्य जीवन में आ रही खटास दूर होती है और रिश्ते में मिठास बननी शुरु हो जाती है।

To remove the Maha dasha of Saturn in the horoscope कुंडली में शनि की महादशा दूर करने के लिए

सोमवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने और शिव चालीसा का पाठ करने से कुंडली में चल रही शनि की महादशा दूर होती है। इस उपाय को करने से शनि शिव भक्तों को परेशान नहीं करते हैं।

Remedies to remove Chandra Dosh चंद्र दोष को दूर करने के लिए उपाय

यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं और कष्टों का कारण बन रहे हैं। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से चंद्र दोष संबंधी सभी पीड़ाएं दूर होती हैं।



Tips to increase self-confidence आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए

यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को गंगाजल और अक्षत अर्पित करें। इस उपाय को करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है।



Measures for peace and prosperity in the home घर में सुख-शांति और खुशहाली के लिए उपाय

सोमवार के दिन शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय को करने से मन की हर मुराद पूरी होती है।