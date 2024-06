Vastu Tips: घर के मुख्य दरवाजे पर बांधे इस चीज की पोटली, नकारात्मक ऊर्जा की एंट्री हो जाएगी Ban

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Jun, 2024 08:58 AM

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर ऊर्जाओं की एंट्री मैन गेट से होती है। ऐसे में किस तरह की ऊर्जाओं को आप बुलाना चाहते हैं ये आपके घर के मुख्य द्वार पर निर्भर होता है। अगर ये जगह सही होगी तो ही फायदा मिलेगा नहीं तो घर में नेगेटिव वाइब्स बढ़ने लग जाती हैं। आज इस आर्टिकल में बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे घर के बाहर टांगने से नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश बैन हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज-

Tie a bundle of salt on the main door मुख्य दरवाजे पर बांधे नमक की पोटली

वास्तु शास्त्र में नमक बुरी ऊर्जाओं को काटने का काम करता है। मान्यताओं के अनुसार ये नकारात्मकता को खत्म करने के लिए सबसे आसान उपाय है। अगर आप नमक की पोटली घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं तो घर में चल रहे वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है और सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देने का भी काम करती है।

इसके अलावा ये पोटली ग्रह दोष को दूर करने का भी काम करती है।

अगर आप अपनी शादीशुदा जीवन से परेशान हैं या फिर विवाह होने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध शुक्र ग्रह है।

शुक्र ग्रह ऐशो-आराम, धन-दौलत और सुख-समृद्धि के कारक माने जाते हैं। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर इसे बांधते हैं तो आपकी आर्थिक दशा पहले से ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी तरह के कर्जे से परेशान थे तो वहां से आपको दिन ब दिन फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष तो ठीक होता ही है साथ में कुंडली में शुक्र की स्थिति भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है।