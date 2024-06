Vastu Tips: घर की सजवाट के दौरान इस जगह रखें कांच का सामान, धन संबंधित परेशानियां होंगी छूमंतर

Edited By Prachi Sharma,Updated: 21 Jun, 2024 10:04 AM

घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए होम डेकोरेशन बहुत ही जरुरी है। इसके बिना घर फीका-फीका सा लगता है। वैसे तो घर को सजाने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ज्यादातर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips: घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए होम डेकोरेशन बहुत ही जरुरी है। इसके बिना घर फीका-फीका सा लगता है। वैसे तो घर को सजाने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ज्यादातर कांच का सामान घर की सुंदरता में इजाफा करता है। ये देखने के बहुत ही शानदार और सुन्दर लगते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ ये घर में पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं। तो आज इस आर्टिकल में बात करेंगे उन दिशाओं के बारे में जिस स्थान पर अगर कांच का सामान रख दिया जाए तो आपके घर का माहौल काफी शानदार हो जाता है। तो चलिए जानते हैं -

Do glass items like this इस तरह करें कांच का सामान

अगर आपके घर में भारी कांच का सामान है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार उसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इस जगह कांच का सामान रखने से घर की पॉजिटिविटी में इजाफा देखने को मिलता है और इसी के साथ पार्टनर के साथ प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसा करने से जीवन में भी सुधार देखने को मिलता है।

Keep light glass items in this place कांच का हल्का सामान रखें इस जगह

कुछ लोग भगवान की छोटी-छोटी कांच की मूर्तियां घर में रखना पसंद करते हैं। अगर आप भी ऐसा रख रहे हैं तो इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से घर में बच्चों की बुद्धि तेज होती है और ज्ञान बढ़ता है।

Avoid placing in these directions इन दिशाओं में रखने से बचें

घर की कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहां कांच का सामान रखने की मनाही होती है। वास्तु के अनुसार बता दें कि कांच के सामान को पूर्व दिशा के मध्य में या फिर पश्चिम दिशा के मध्य में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण-पूर्व दिशा में कांच रखने से बचना चाहिए। यदि लाल रंग का कोई कांच का सामान है तो आप उसे इस दिशा में रख सकते हैं। इसी के साथ इस बात को न भूलें की एक या दो से ज्यादा सामान न रखें।