Wallpaper of your mobile: कैसा हो आपके मोबाइल का वॉलपेपर

What kind of wallpaper is best for phone according to Vastu: मोबाइल के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन इसके कई नुक्सान भी हैं। वहीं मोबाइल का उपयोग करते समय कुछ वास्तु टिप्स का पालन किया जाए तो जीवन की कई दिक्कतों तथा समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इसके लिए आपको केवल अपने मोबाइल का वॉलपेपर सही तरीके से लगाना होगा।

Which type of wallpaper brings luck: वास्तु शास्त्र में बताई गई बातें बदलते समय के साथ भी प्रासंगिक हैं। यदि उनका आज के समय के अनुसार पालन किया जाए तो बहुत फायदा होता है। मोबाइल को लेकर ही बात करें तो इसमें भी वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का पालन करना आपको कई तरह से मदद कर सकता है, साथ ही आपके करियर से लेकर आर्थिक स्थिति में लाभ भी दे सकता है।



How do I choose the right wallpaper for my phone: इसलिए महत्वपूर्ण है मोबाइल का वॉलपेपर

मोबाइल का वॉलपेपर हम दिन में सैंकड़ों बार देखते हैं, जाहिर है कि यह कैसा है इसका असर हमारी सोच और ऊर्जा पर भी होता है। यदि वॉलपेपर ऐसा होगा जिसे देखते ही हम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएं तो यह हमारी सोच और ऊर्जा पर अच्छा असर डालेगा।





Phone wallpaper according to vastu and astrology: यहां आपको बता रहे हैं कि किस तरह की समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल में कैसा वॉलपेपर लगाना फायदेमंद हो सकता है।



मानसिक शांति के लिए : यदि आपका मन हमेशा अशांत रहता है तो बरसते हुए पानी की आंखों को सुकून देने वाली तस्वीर मोबाइल के वॉलपेपर में लगाएं। इसके अलावा योग मुद्रा की तस्वीर भी वॉलपेपर में लगाना अच्छा रहेगा।



करियर-व्यापार में तरक्की के लिए वॉलपेपर : यदि आप अपनी जॉब-बिजनैस में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या आपकी मन मुताबिक तरक्की नहीं हो रही है तो मोबाइल के वॉलपेपर में सीढ़ियां चढ़ते हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे आपके मन में सकारात्मकता पैदा होगी जो जीवन में आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेगी।



शादी-लव लाइफ के लिए : यदि शादी या लव लाइफ में समस्याएं हों तो वॉलपेपर में गुलाब की तस्वीर लगा लें। यह आपके और आपके जीवनसाथी के बीच प्यार बढ़ाने में मदद करेगा।



नई नौकरी के लिए : यदि आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं या तरक्की पाना चाहते हैं तो मोबाइल के वॉलपेपर के लिए हरियाली वाली तस्वीर लगाएं। हरा रंग जीवन में सफलता का प्रतीक होता है।



Blessing Buddha Mobile wallpaper पैसों की तंगी से निजात पाने के लिए : पैसों की तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर में ‘ब्लैसिंग बुद्ध’ की तस्वीर लगाना आपको बहुत लाभ देगा। फेंगशुई के अनुसार यह तस्वीर आपकी आय बढ़ाने में मददगार साबित होती है और आपके लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोलेगी।