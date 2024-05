ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हैलीकॉप्टर को स्पेस से बनाया गया निशाना ! शक के घेरे में "मोसाद" व खामनेई का बेटा, दुर्घटनास्थल का फुटेज आया सामने

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान सहित 9 लोगों की रविवार को हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत को सामान्य हादसा न मानकर संग्दिध दुर्घटना माना जा रहा है। इसी वजह से कुछ खास थ्योरियों पर चर्चा भी हो रही है। रईसी की मौत की पुष्टि होने के कुछ घंटों बाद ही दुर्घटनास्थल का फुटेज भी सामने आ गया है। इस फुटेज में शव की खोज के बाद व्याकुल बचावकर्मियों को प्रार्थना करते हुए सुना गया, मलबे से संकेत मिलता है कि जीवित रहना असंभव था। इजरायल के एक अधिकारी ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है।

🇮🇷 FOOTAGE OF PRESIDENT RAISI’S CRASH SITE FOUND



Distraught rescuers were heard reciting prayers as the body was discovered, with wreckage indicating survival was impossible.



