ईरान पहुंचा राष्ट्रपति रईसी का पार्थिव शरीर; दर्शनों के लिए उमड़े लाखों लोग, जानें कब होगा अंतिम संस्कार (Video)

हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पार्थिव शरीर ईरान पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए लाखों लोगों का

इंटरनेशनल डेस्कः हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पार्थिव शरीर ईरान पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए लाखों लोगों का हजूम उमड़ पड़ा । रविवार को हुए इस हादसे में रइसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी । जैसे ही पार्थिव शरीर ट्रक में पहुंचा तो गार्डस और भीड़ ने फूल बरसाए प्रार्थनाएँ पढ़ी । पार्थिव शरीर पहुंचने का फुटेज भी सामने आया है जिसमें अपने प्रिय नेता को को विदाई देने के लिए उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है। राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर के आगमन की प्रत्याशा में पारंपरिक ईरानी संगीत और प्रार्थनाएँ गाई गईं।





— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2024

सर्वोच्च नेता ने 'ईरान के प्रिय लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं' व्यक्त कीं और आदेश दिया कि राष्ट्रपति रईसी के सम्मान में बुधवार को सभी व्यवसाय बंद रहेंगे। संस्कार में उच्च पदस्थ आईआरजीसी कमांडर भी शामिल हुए । इस बीच ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी उपराष्ट्रपति के हवाले से जानकारी दी कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहसिन मंसूरी ने कहा है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पार्थिव शरीर को गुरुवार को पूर्वोत्तर शहर मशहद में दफनाया जाएगा। श्री मंसूरी ने कहा कि शोक समारोहों में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रांतों में लोगों द्वारा लगातार अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, ईरानी शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार से शुक्रवार तक सभी छात्रों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है।

🇮🇷 THOUSANDS ATTEND IRANIAN PRESIDENT'S FUNERAL



Footage of today's funeral ceremony in Tabriz, Iran.



Traditional Iranian music and prayers are sung in anticipation for the arrival of the president's body.



Source: BBC https://t.co/6nmJBMiXSb pic.twitter.com/uFGNHg0sX6

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2024

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने सोमवार को इस घटना पर पांच दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रपति रायसी अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए रविवार सुबह पूर्वी अजरबैजान प्रांत की यात्रा पर थे। यह दुर्घटना उस समय हुई जब राष्ट्रपति रायसी वापस लौट रहे थे और घना कोहरा छाये रहने से हेलिकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई। रईसी के हेलीकॉप्टर में सवार सभी सदस्यों की मौत हो गई।

🇮🇷 THOUSANDS MOURN AS PRESIDENT'S BODY PASSES



The singer wished the President a good journey to meeting other late Iranian heads of state.



Men cried loudly as is customary in mourning significant religious and political figures in Iran.



Source: Anadolu English https://t.co/zReWcWjK4P pic.twitter.com/IsVVx18IKA

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2024