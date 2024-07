चिकन में नहीं थी मिर्ची... सांतवें आसमान पर चढ़ा पति का गुस्सा, बीवी को छत से फेंका बाहर

इंटरनेशनल डेस्क: हमारे समाज में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब कई पति परमेश्वर नहीं बल्कि हैवान बन गए हैं। इसकी ताजा उहाहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखने को मिली है। जहां एक महिला के हाथों चिकन ज़रा कम स्वादिष्ट बना तो शौहर ने इंसानियत को तार-तार करते हुए बीवी को खिड़की से नीचे फेंक दिया। आसपास के लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Shocking incident from Lahore Pakistan: A woman was thrown out of a window by her husband Shahbaz, brother-in-law Roman, and mother-in-law Shazia, for not spicing the chicken properly. Incident is from March 9, 2024. One of the main accused was arrested.https://t.co/CyXeOIt1KL pic.twitter.com/YAIvnT3QL1 — Diksha Kandpal🇮🇳 (@DikshaKandpal8) March 30, 2024