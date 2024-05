चीन आक्रमण के बजाय ताइवान की कर रहा नाकाबंदी ! US ने तइपे के समर्थन की "कसम खाई"

इंटरनेशनल डेस्कः ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास ने नई अटकलों को जन्म दिया है । माना जारहा है कि चीन ने ताइवान पर पूर्ण आक्रमण के बजाय संभावतः नाकाबंदी शुरू कर दी है। चीनी नाकाबंदी में नौसेना और वायु सेनाएं ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन से आग्रह किया कि वह "ताइवान के खिलाफ अपनी राजनीतिक और सैन्य धमकी बंद करें" और "सुनिश्चित करें कि दुनिया युद्ध के डर से मुक्त हो।"

🇨🇳 China's Taiwan Strategy: Blockade Instead of Invasion?



China's military exercises around Taiwan have sparked fears of a potential blockade rather than a full-scale invasion.



A Chinese blockade could involve naval and air forces restricting Taiwan's access to international… pic.twitter.com/YJlSKIMTab