बराक और मिशेल ओबामा के रिश्ते में आई दरार? तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इंटरनेशनल डेस्क : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक नई चर्चा उभरी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के रिश्ते में दरार आ रही है। यह अफवाहें उस वक्त और तेज हो गईं, जब यह जानकारी सामने आई कि मिशेल ओबामा राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। हालांकि, मिशेल ओबामा के इस फैसले ने कई सवालों को जन्म दिया है, लेकिन उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें अधिक फैल गई हैं।

यह पहली बार नहीं है कि मिशेल ओबामा किसी आधिकारिक कार्यक्रम में अनुपस्थित रही हों। कुछ ही दिन पहले, मिशेल ओबामा ने जिमी कार्टर के अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं लिया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बराक और मिशेल ओबामा के रिश्ते में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है।

आम तौर पर यह परंपरा रही है कि पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम महिलाएँ अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। मगर इस बार मिशेल ओबामा के समारोह में न आने के फैसले ने इस परंपरा को तोड़ा है। हालांकि, बराक ओबामा इस समारोह में शामिल होंगे। मिशेल ओबामा के कार्यालय से यह बयान जारी किया गया कि वे ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी, जबकि बराक ओबामा इस अवसर पर उपस्थित होंगे।

जब से यह जानकारी सार्वजनिक हुई है, सोशल मीडिया पर मिशेल और बराक ओबामा के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अफवाहें और चर्चाएँ फैल गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके बीच कुछ गड़बड़ है। क्या यह सचमुच उनके रिश्ते में कोई समस्या है, या फिर यह बस एक संयोग है कि मिशेल ओबामा इन कार्यक्रमों में अनुपस्थित रही हैं?

