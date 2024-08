HAMAS नेता हनियेह को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने जनाजे के पास खड़े होकर पढ़ी नमाज

बेरूत: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके समर्थित फिलीस्तीनी मिलिशिया के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार को हमास नेता इस्माइल हनियेह और उनके अंगरक्षक के जनाजे के पास खड़े होकर नमाज-ए-जनाजा पढ़ी। हनियेह और उसका अंगरक्षक एक हवाई हमले में मारे गए थे जिसका आरोप इजराइल पर लगाया गया है। इस हमले से एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। खामेनेई ने तेहरान विश्वविद्यालय में हनियेह के जनाजे के पास खड़े होकर नमाज-ए-जनाजा पढ़ी, जबकि ईरान के नये राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान उनके बगल में खड़े थे।

बाद में सरकारी टेलीविजन ने हनियेह और उनके अंगरक्षक के ताबूतों को एक ट्रक में रखकर तेहरान में आजादी चौक की ओर ले जाते हुए दिखाया और लोगों ने उन पर फूल बरसाये। तेहरान में नमाज-ए-जनाजा पढ़े जाने के बाद, हनियेह के शव को शुक्रवार को दफनाने के लिए कतर ले जाया जाएगा। हनियेह तेहरान में पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। तस्वीरों में हमास नेता को फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद चरमपंथी समूह और हिजबुल्लाह के नेताओं के साथ बैठे हुए दिखाया गया था और ईरानी मीडिया ने हनियेह और पेजेश्कियान को गले मिलते हुए दिखाया था। हनियेह ने पहले खामेनेई से मुलाकात की थी। कुछ घंटों बाद, हनियेह हवाई हमले में मारा गया।

इस हमले में हनियेह का तेहरान में स्थित आवास नष्ट हो गया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि हमले की जांच की जा रही है, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी। इजराइल ने सात अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के लिए हनियेह और अन्य हमास नेताओं को मारने का संकल्प लिया था, जिसने गाजा में युद्ध की शुरुआत की। यह हमला इजराइल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर को निशाना बनाने के कुछ ही घंटे बाद हुआ।

Funeral prayers were held in the Iranian capital, Tehran, today for Hamas political bureau chief, Ismail Haniyeh, with thousands in attendance. Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, led the prayers a day after… pic.twitter.com/MxP8ifcyRe