Israel-Hamas War: राफा में इजराइली हमले में तबाही का Video आया सामने; जिंदा जल मरे लोग, नेतन्याहू ने कहा-"हमसे बड़ी भूल हुई"

इंटरनेशनल डेस्कः इजरायल और हमास की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिक झेल रहे हैं। दक्षिणी गाजा के राफा शहर में रविवार को विस्थापित फिलिस्तीनियों के कैंप पर इजरायली हमले में करीब 45 लोगों की मौत हो गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक 'दुखद गलती' माना है। हमास के साथ युद्ध लड़ रहा इजरायल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। यहां तक कि उसके सबसे करीबियों, जैसे अमेरिका ने भी नागरिकों की मौत पर नाराजगी जताई है। इजरायल का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन कर रहा है जबकि दुनिया की शीर्ष अदालतों में भी उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैंष पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल से राफा में अपने हमले रोकने के लिए कहा था।

