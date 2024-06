उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने किम जोंग उन को भेंट की रूस निर्मित लग्जरी  कार

इंटरनेशनल डेस्कः उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को एक रूस निर्मित लग्जरी कार भेंट की है। प्योंगयांग के सरकारी मीडिया ने कहा कि लिमोजिन रविवार को नेता किम जोंग उन के शीर्ष सहयोगियों को सौंप दी गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाद में उपहार की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक पूर्ण आकार की लक्जरी सेडान कार है जिसका उपयोग स्वयं पुतिन करते हैं।

🇷🇺🇰🇵PUTIN'S GIFTS TO KIM



Putin gave him a Russian-made Aurus luxury limousine along with an admiral's dagger and a tea set.



It's the second time he's given Kim an Aurus this year, the previous time being in February.



Kim called Putin the dearest friend of the Korean people.… https://t.co/w8zGLbgCSl pic.twitter.com/JCh2qLJrtt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2024