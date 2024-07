लैंडिंग दौरान सऊदी एयरलाइंस के प्लेन में लग गई आग, सवार 297 लोगों की मुश्किल से बची जान (Video)

पेशावरः लैंडिंग दौरान प्लेन में आग लगने से 276 यात्रियों की जान आफत में फंस गई । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पेशावर हवाईअड्डे पर उतरते समय सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SV792 में गियर में दिक्कत की वजह से टायर में आग लग गई। आग लगने के बावजूद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके अलावा सभी चालक दल और यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित निकाल लिया गया। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया । आग लगने के बावजूद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Saudi Airlines plane catches fire. #Fire broke out during landing in #Peshawar.276passeng n 21crew evacuated via inflatable slides. @Saudi_Airlines pic.twitter.com/5LdjzvAGsD