5वें फ्लोर से 3 साल की बच्ची पर गिरा कुत्ता, अस्पताल में हुई मौत, देखें Video

नेशनल डेस्कः मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता. कब…कहां और कैसे कोई इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा ये नहीं बताया जा सकता। शायद इसलिए कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो दिल को कई टुकड़ों में बांट देती हैं। एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया जिसमें एक तीन साल की मासूम की जान चली गई।

जानकारी के मुताबिक, बच्ची अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी, तभी अचानक से 5वें फ्लोर से कुत्ता आकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे बच्ची की हालत खराब हो गई। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत अस्पताल में हई गई। इस घटना से लोग आहत हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

In a shocking incident a 3-year-old girl lost her life after a pet dog fell on her from the 5th floor of a building while she was walking with her mother on a busy road in #Mumbra. The #dog survived but injured. ⁦@TOIMumbai⁩ pic.twitter.com/NzLWdCAKCK — Nishikant Karlikar (@NishikantkTOI) August 7, 2024