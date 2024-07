डरावना वीडियो: टेकऑफ़ करते ही रनवे पर फटा  विमान का टायर... 174 यात्रियों की अटकी सांसें

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर विमान के टायर फटने का एक डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिका में फीनिक्स की ओर जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की एक उड़ान एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बच गई, बुधवार (स्थानीय समय) पर फ्लोरिडा हवाई अड्डे से उड़ान भरने से कुछ सेकंड पहले रनवे पर विमान का एक टायर फट गया।

उस क्षण का एक वायरल वीडियो भी सामने आया।जब फ्लाइट 590 सुबह 8 बजे (स्थानीय समय) से ठीक पहले उड़ान भरने से पहले टाम्पा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भर रही थी। वीडियो में दिखाया गया है कि अचानक, टायर का दाहिना हिस्सा फट गया और आग की चिंगारी निकली, जिससे हवा में धुआं फैल गया। रनवे के अंत में रुकने से पहले टायर फटने के बावजूद विमान चलता रहा। बाद में विमान रोके जाने के बाद आपातकालीन वाहन मौके पर पहुंचे।



अमेरिकन एयरलाइंस के प्रवक्ता अल्फ्रेडो गार्डुनो ने कहा कि गनीमत रही क 174 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को कोई चोट नहीं आई और उन्हें उड़ान से निकाल लिया गया और विमान को टर्मिनल पर भेज दिया गया। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को एक प्रतिस्थापन उड़ान में स्थानांतरित कर दिया गया और घटना के कारण फ्लोरिडा हवाई अड्डे पर अन्य उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ।

JUST IN: American Airlines flight 590 out of Tampa, Florida narrowly avoids disaster after multiple tires blow out during takeoff.



As the plane was picking up speed and seconds away from liftoff, the tires blew out.



