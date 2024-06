छत पर खड़ी थी महिला, साबुन पर पैर पड़ा और फिर नीचे गली में आ धड़ाम गिरी, वायरल हुआ Video

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक 24 वर्षीय महिला अपने अपार्टमेंट की छत से फिसल नीचे गली में आ गिरी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कनक नगर की रहने वाली रूबाया के रूप में पहचानी जाने वाली महिला छत पर बर्तन धो रही थी कि तभी वह गलती से साबुन पर फिसल गई और अपेक्षाकृत कम पैरापेट दीवार से नीचे खड़ी दोपहिया वाहनों और बाइक पर गिर गई।

वायरल वीडियो में उस दिल दहला देने वाले पल को कैद किया गया है जब रुबाया छत के किनारे पर अपना संतुलन वापस पाने के लिए संघर्ष करती दिखी लेकिन उपर खींच रहे पति से भी बैलेंस न हो पाया और उसका हाथ छूट गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पति द्वारा उसे सुरक्षित खींचने के अथक प्रयासों के बावजूद, उसने अपनी पकड़ नहीं बन पाई और वह तीसरी मंजिल से नीचे खड़ी बाइक पर गिर गई। एक पड़ोसी द्वारा रिकॉर्ड किया गया फुटेज तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया।

