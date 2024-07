CCTV में कैद हुआ Live Murder: दिनदहाड़े होटल कर्मचारी की हत्या, एक गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में शनिवार (26 जुलाई) को एक अज्ञात व्यक्ति ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद आशिक नाम का यह शख्स धर्मपुरी के इलाक्कियामपट्ट इलाके में एक होटल में काम कर रहा था, तभी कम से कम चार अज्ञात लोग होटल परिसर में घुस आए और उस पर कई बार चाकू से हमला किया।

घटना के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी होटल में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही उनमें से दो ने आशिक से बात करने की कोशिश की, एक आरोपी ने चाकू निकाला और आशिक पर हमला कर दिया। जब आशिक ने हमले से बचने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे घेर लिया और फिर उस पर कई बार चाकू से वार किया।

जब होटल के अन्य स्टाफ सदस्यों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें भी धमकाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आशिक को धर्मपुरी के जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

Hotel employee hacked to death in Tamil Nadu's Dharmapuri. The deceased was identified as 25-year-old Muhammad Ashik.



One person arrested, police looking out for more suspects.#TamilNadu pic.twitter.com/GFV0B7tH62