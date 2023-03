Himachal Budget: महिलाओं को 1500 रुपए महीना और युवाओं के लिए भी खोला पिटारा...बजट में CM सुक्खू ने किए बड़े ऐलान

हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल 53, 413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1,500 बसों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा।

