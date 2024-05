Delhi Lok Sabha Election 2024 Phase 6: वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ ली सेल्फी

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी सात सीट सहित 6 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह मतदान जारी है। इस चरण में 889 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 11 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे।

वहीं, इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला. वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से निकलते समय राहुल गांधी मां के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा वोट डालने के लिए दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित अटल आर्दश स्कूल पहुंचे, मिराया पहली बार की वोटर हैं।



आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, 'सबसे अपील करती हूं कि वो बाहर आकर वोट डालें. महिलाएं आगे आएं और वोट डाले क्योंकि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है।'

#WATCH | Vice President Jagdeep Dhankhar along with his wife Sudesh Dhankhar arrive at a polling booth in Delhi to cast their vote for #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/PeFV6GP2uH — ANI (@ANI) May 25, 2024