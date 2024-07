क्या स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स से टीशर्ट और बैग के लिए पैसे लेती है? वायरल पोस्ट से लोगों में भारी आक्रोश

नेशनल डेस्क: हाल ही में एक पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जिससे स्विगी की नीतियों के बारे में गरमागरम चर्चा शुरू हो गईं। तेलंगाना गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन ने ‘X’ पर स्विगी को अपने डिलीवरी पार्टनर्स से उनके किट के लिए पैसे लेने के लिए फटकार लगाई, जिसमें एक बैग, टी-शर्ट और यहाँ तक कि एक रेनकोट भी शामिल है। उनकी पोस्ट में लिखा था, “प्रिय @Swiggy डिलीवरी वर्कर्स से बैग, रेनकोट और टी-शर्ट के लिए पैसे क्यों लिए जा रहे हैं जो आपके ब्रांड का विज्ञापन करते हैं? अगर यह #swiggy को बढ़ावा दे रहा है, तो उन्हें इसके लिए पैसे नहीं देने चाहिए”



पोस्ट में स्विगी द्वारा अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को दिए गए बयान के स्क्रीनशॉट शामिल थे, जिसमें उन्हें हर समय बैग साथ रखने के लिए कहा गया था। अगर बैग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उन्हें प्रतिस्थापन के लिए कंपनी को सूचित करना होगा, जिसकी लागत दो किस्तों में उनकी कमाई से काट ली जाएगी। एक स्क्रीनशॉट में कीमतों का खुलासा हुआ: बैग की कीमत 299 रुपये है, दो टी-शर्ट और एक बैग वाली पूरी किट की कीमत 1199 रुपये है, और रेनकोट की कीमत 749 रुपये है।



यह पोस्ट जल्द ही वायरल हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। एक टिप्पणीकार ने कहा, "क्या शर्म की बात है! मुझे लगा कि स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर को ये सब मुहैया कराता है, लेकिन यह हास्यास्पद है।" दूसरे ने कहा, "यहां तक ​​कि @zomato@zomatocare भी ऐसा ही करता है। वे हर चीज के लिए पैसे लेते हैं, भले ही ये उनके लोगो के साथ ब्रांडेड हों। मुंबई शहर में ज़ोमैटो सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म और बैग के लिए 1600 रुपये लेता है।" एक तीसरे उपयोगकर्ता ने कहा, "यह बहुत गलत है। @Swiggy, जब तक आप इसे ठीक नहीं करते, मैं आपकी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दूंगा।"



Dear @Swiggy why are delivery workers being charged for a bag, Raincoat and t-shirt that advertise your brand? If it's promoting #swiggy, they shouldn't have to pay for it. pic.twitter.com/CByw0sei0B — Telangana Gig and Platform Workers Union (@TGPWU) July 23, 2024