जॉर्जिया मेलोनी ने लोकसभा चुनाव में जीत पर पीएम मोदी को दी बधाई, कहा- 'हम जारी रखेंगे...'

नेशनल डेस्क: इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी हालिया चुनावी जीत के बाद बधाई दी। मेलोनी ने एक्स के माध्यम से अपना संदेश देते हुए मोदी की निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

मेलोनी ने लिखा, "नई चुनावी जीत पर @नरेंद्र मोदी को बधाई और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमें एकजुट करने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे- हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों का होना।''



Congratulazioni a @narendramodi per la nuova vittoria elettorale e i miei auguri più affettuosi di buon lavoro. Certa che continueremo a lavorare insieme per rafforzare l'amicizia che unisce Italia e India e consolidare la cooperazione sui diversi temi che ci legano, per il…