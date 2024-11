महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई, झूठ और छल की करारी हार हुई: पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र में विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय की जीत हुई है। झूठ और छल की करारी हार हुई है।'' पीएम मोदी ने कहा कि मैं झारखंड के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। हम झारखंड के तेज विकास के लिए और अधिक मेहनत करेंगे।



आज परिवारवाद की हार हुई- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज नकारात्मक राजनीति की हार हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देशभर में भाजपा और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।"



#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, "Today negative politics has been defeated. Today 'Parivarvad' has been defeated. Today Maharashtra has strengthened the resolve for a developed India. I congratulate all the workers of BJP and NDA across the country..."… pic.twitter.com/dDENHsz52v — ANI (@ANI) November 23, 2024