लोकसभा चुनाव 2024: महान स्पिनर हरभजन सिंह ने  जालंधर में डाला अपना वोट,  कहा- VIP संस्कृति नहीं होनी चाहिए

नेशनल डेस्क: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने शनिवार (1 जून) को अपने गृहनगर जालंधर में चल रहे लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में अपना वोट डाला। आप के राज्यसभा सांसद ने जालंधर में मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आकर मतदान करने का भी आग्रह किया। 43 वर्षीय हरभजन ने उल्लेख किया कि जब कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है तो कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होनी चाहिए और सभी को वोट देने के लिए कतार में लगना चाहिए।

हरभजन ने दिसंबर 2021 में अपने शानदार खेल करियर को अलविदा कह दिया। महान स्पिनर 'दूसरा' के शानदार प्रतिपादकों में से एक थे - एक रहस्यमय गेंद जो स्पिन गेंदबाजी के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों को भी चकमा दे देती थी। उन्होंने मार्च 1998 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और देश के लिए 103 टेस्ट खेले और 417 विकेट अपने नाम किए। उनके शानदार टेस्ट करियर में उन्होंने 25 बार पांच विकेट और पांच बार दस विकेट लेने का कारनामा किया। भारत के लिए उनका आखिरी टेस्ट अगस्त 2015 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ था।

