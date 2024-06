'कंगना ने बोला था 100 रुपए में किसान आंदोलन में बैठती हैं महिलाएं, वहां मेरी मां भी थी', CISF की आरोपी जवान का बयान

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की निर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जब वह दिल्ली जा रही थीं तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा।

वहीं, अब कंगना रनौत से बदसलूकी के मामले में थप्पड़ मारने वाली CISF की आरोपी जवान का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में CISF की महिला कर्मी जो कह रही है, उससे साफ झलक रहा है कि वह किसान आंदोलन को लेकर दिए गए कंगना रनौत के पुराने बयान से बेहद नाखुश थी। जो वीडियो सामने आई है, उसमें CISF की यह जवान कहती दिख रही है कि 'इसने बोला था किसान आंदोलन में 100-100 रुपये में महिलाएं बैठती थीं। वहां मेरी मां भी थी' सूत्रों के मुताबिक कथित थप्पड़ मारने की घटना के पीछे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में महिलाओं के बारे में कंगना का बयान माना जा रहा है।

No regret !! The woman constable of CISF who slapped BJP leader and actor Kangana Ranaut says "She gave a statement that the farmers are sitting there for Rs 100. Will she go and sit there? My mother was sitting there and protesting when she gave this statement..." pic.twitter.com/2IKmhNssAo — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 6, 2024