शराब नीति घोटाला: ED ने केजरीवाल को जारी किया 8वां समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आठवीं बार समन जारी किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को चार मार्च को यहां एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।



The Enforcement Directorate has issued 8th summon to Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal asking him to appear on March 4.



