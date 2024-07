TMC सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप, कहा- केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने जारी किया बीफ के लिए ट्रांसपोर्ट का पास

नेशनल डेस्क: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर ‘‘तस्करों को पास जारी करने'' का आरोप लगाया है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने इस आरोप को खारिज किया है। मोइत्रा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कथित तौर पर ठाकुर द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र की तस्वीर साझा की और आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ने ‘‘तस्करों'' के लिए ‘‘तीन किलोग्राम गोमांस'' ले जाना सुगम बनाया था।

TMC नेता ने सोमवार को ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘केंद्रीय मंत्री ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करों के लिए ‘पास' जारी करने के वास्ते बीएसएफ के आधिकारिक लेटरहेड पर फॉर्म छपवाए हैं। इस प्रकरण में तीन किलोग्राम के गोमांस की अनुमति दी गयी।'' बनगांव लोकसभा सीट पर मतुआ समुदाय के प्रतिष्ठित नेता ठाकुर ने कहा, ‘‘यह आरोप निराधार है। ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा ने बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत बना ली है।''

Union Minister has printed forms on official letterhead to @BSF_India 85BN issuing “passes” for smugglers on Indo-Bangla border. In this case for allowing 3 kgs of Beef.



Hello @HMOIndia , Gau Rakshak Senas, Godi Media. pic.twitter.com/iYXdihtrVI